Coronavirus, medici e infermieri come soldati in prima linea: migliaia di contagiati e morti

Medici, infermieri e gli altri operatori della sanità sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. E come soldati al fronte sono quelli che rischiano di più. Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile in migliaia sono risultati positivi al tampone e molti, purtroppo, sono i medici italiani morti in questo primo mese di pandemia, in particolare in Lombardia. L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato venerdì i documenti di approfondimento epidemiologico aggiornati e si è soffermato proprio sulla situazione che sta vivendo il comparto sanità, diffondendo alcuni aspetti statistici che aiutano a delineare ulteriormente la situazione. Intanto l'età media. Gli operatori della sanità contagiati hanno un'età molto più bassa rispetto a quella della popolazione generale positiva: 49 anni (in media) invece di 63. Il dato in parte può trovare giustificazione nel fatto che il calcolo ovviamente avviene su persone in assoluto più giovani, visto che per i sanitari non comprende pensionati. Altra statistica significativa è la proporzione uomo/donna. In assoluto i maschi si ammalano di più e muoiono di più, mentre in sanità avviene il contrario: solo il 35.8% degli infettati è di sesso maschile. Secondo l'Agenzia AdnKronos sono già 18 i medici deceduti a causa del Covid19. Si evince dall'elenco stilato dalla Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) aggiornato al 21 marzo. L'ultima vittima è Andrea Carli, medico di base di Lodi.

Giuseppe Silvestri

