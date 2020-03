Coronavirus, attenzione: non aprite quel messaggio mail e WhatsApp . Polizia postale mette in guardia

La truffa corre su telefonini e mail nel momento più drammatico del Coronavirus. A mettere in guardia la popolazione è la polizia postale: c'è chi approfitta di questo periodo di emergenza per l'avanzare del Covid-19 per mettere a segno truffe e rubare dati aprendo un messaggio che arriva attraverso mail e WhatsApp. Occhio quindi a ciò che aprite sul telefonino e fate attenzione ai messaggi di posta elettronica.

La raccomandazione è quindi quella di non aprire un messaggio appena vedete la notifica. Il messaggio in questione è CoronaVirusSafetyMeasures.pdf . Sta circolando pericolosamente e l'accorgimento è quello di ignorare per evitare che si verifichino problemi ai vostri dati.