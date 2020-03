Oltre 13mila morti, 307mila casi di contagio, 92mila pazienti considerati guariti. E' il bilancio del Coronavirus nel mondo fotografato alle ore 11.30 dalla Johns Hopkins University sul suo portale, aggiornato praticamente in tempo reale con le comunicazioni dei vari Paesi. Si registrano casi di Covid19 in 171 nazioni di tutti i continenti. L'Italia resta il primo Paese per numero di decessi con Coronavirus, seguito da Cina e Iran. Ma i morti aumentano ovunque. Nel numero dei contagi dall'inizio dell'epidemia, invece, è davanti la Cina che vanta anche le maggiori guarigioni (60mila solo nella provincia di Hubei). La situazione è in decisa evoluzione e gli stati occidentali in questa fase sono quelli in maggiore difficoltà.

I Paesi con più vittime: Italia 4.825, Cina (solo provincia Hubei) 3.144, Iran 1.556, Spagna 1.381, Francia 562, Stati Uniti 340, Regno Unito 233, Olanda 136, Corea del Sud 102, Germania 84, Svizzera 80, Belgio 67.

I paesi con più contagi: Cina 81.393, Italia 53.578, Stati Uniti 26.747, Spagna 25.496, Germania 22.364, Iran 20.610, Francia 14.485, Corea del Sud 8.897, Svizzera 6.652, Regno Unito 5.067.

Guarda anche In Italia quasi 8mila medici volontari per gli ospedali in crisi