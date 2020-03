Coronavirus, Jovanotti e il post di speranza con foto: "Rigore e disciplina, no paura. Virus verrà sconfitto"

Jovanotti è uno dei "testimonial" più attivi della lotta al Coronavirus raccomandando attraverso i suoi canali social, fin dal primo momento, di restare a casa e rispettare tutte le disposizioni per evitare il contagio. Appelli di uno di successo che ama le attività all'aria aperta, il non stare mai fermo, il contatto con le persone. L'ex Dj di Cortona in provincia di Arezzo, diventato artista seguito dalle folle, continua a insistere a poche ore dalla nuova stretta annunciata dal governo.

Stamattina, domenica 22 marzo, Lorenzo dalla sua pagina Instagram ha fatto un lungo post a commento di una foto di una tappa del 'Jova Beach Party' della scorsa estate con migliaia di persone abbracciate, che cantano e ballano. Una immagine a evocare il ritorno, con rigore e disciplina, a quei tempi ormai andati (in questo momento). "Questo è il momento di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura, se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina il virus verrà sconfitto, e gradualmente ne usciremo e le cose riprenderanno". Qui il post di Lorenzo Cherubini che ha riscosso valanghe di like e commenti.

Federico Sciurpa