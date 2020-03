La stretta sui controlli, in fatto di rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus, è ormai un dato di fatto. Forze dell'ordine in azione in tutta Italia con denunce e multe nei confronti di chi cerca in ogni modo di aggirare le regole senza curarsi troppo del fatto di mettere in pericolo la salute propria e dell'intera collettività. Curiose le motivazioni. Come quella che che hanno dovuto ascoltare gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, nel Napoletano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. I poliziotti hanno notato un uomo che passeggiava con una capretta e un cavallo al guinzaglio e lo hanno fermato. Il 49enne residente a Giugliano, in provincia di Napoli, ha cercato di far valere le proprie ragioni sostenendo che doveva "portare gli animali a passeggio". ma ciò non gli ha evitato la denuncia.