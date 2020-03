Coronavirus, il premier Conte: "Per l'Italia è la crisi più pesante dal Dopoguerra"

Per l'Italia quella causata dal Coronavirus è la crisi più pesante dal Dopoguerra. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla nazione durante l'intervento trasmesso in diretta Facebook e ripreso da tutte le televisioni in edizioni straordinarie. Secondo Conte questo periodo "lascerà un segno indelebile in noi anche quando tutto questo sarà finito. Quelle che piangiamo sono persone. Le misure fin qui adottate richiedono tempo prima che possano dispiegare i loro effetti. Ma dobbiamo continuare a rispettare le regole. Non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo in questo modo potremo tutelare noi stessi e le persone che amiamo".

