Fra i primi a commentare il nuovo decreto annunciato dal premier Giuseppe Conte per arginare l'emergenza Coronavirus, il leader della Lega, Matteo Salvini. "Finalmente, dopo troppi giorni persi - ha detto il capo del Carroccio - ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste: mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020, sveglia all’Europa e riapertura del Parlamento. #Chiuderetutto ciò che non è vitale e insieme #celafaremo”. Il leader della Lega, in precedenza, con un video appello su Facebook si era rivolto anche al capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Presidente, ci rivolgiamo a lei perché altri non ci ascoltano, a nome di milioni di italiani, per chiedere cinque interventi immediati. Il primo è chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese. Lo chiedono a gran voce, lo implorano, medici, infermieri, anestesisti, imprenditori, lavoratori. È il momento di chiudere tutto per mettere in sicurezza la vita dei nostri figli". Salvini aveva chiesto tra l'altro anche una "moratoria fiscale e sospensione di tutte le tasse, locali e statali, per tutto il 2020".