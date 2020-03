Coronavirus, annuncio premier Conte in diretta facebook: stop a tutte le attività non necessarie

Il Governo - nel quadro delle misure applicative dell'ultimo decreto di contrasto all'epidemia di Coronavirus - ha deciso, dopo la riunione con le varie parti sociali in causa e la delegazione politica della maggioranza, la chiusura su tutto il territorio nazionale di ogni attività, escluse quelle di importanza strategica per il sistema nazionale. Resteranno aperte quelle alimentari e quelle legate alla sanità. Le nuove disposizioni sono state ufficializzate dal premier Giuseppe Conte (il poliziotto della sua scorta è risultato positivo al Covid-19, clicca qui) in diretta poco prima della mezzanotte su facebook. Il nuovo decreto entrerà in vigore nelle prossime ore. “Sono misure dure, ma non possiamo farne a meno. E’ la sfida più difficile di sempre per il Paese. Rallentiamo il motore produttivo, decisione non facile ma necessaria per contenere la diffusione dell’epidemia. L’emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza economica" ha spiegato il premier.