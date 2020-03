Coronavirus, bruciati 11 miliardi nel turismo e 3 nella ristorazione: ecco le categorie che perderanno di più

Il tricolore si accende sul nuovo ponte di Genova

(Agenzia Vista) Genova, 21 marzo 2020 Il tricolore si accende sul nuovo ponte di Genova L'infrastruttura in costruzione illuminata con il tricolore in segno di unità contro l’emergenza coronavirus. Salini Impregilo accende un "Ponte di luce per Genova” con i colori dell’Italia: "Con tutte le persone del Gruppo, da ogni cantiere in Italia e nel mondo, Salini Impregilo esprime con orgoglio la ...