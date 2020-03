Coronavirus, 300 dipendenti dell'azienda sanitaria di Crotone sono in malattia. Il dirigente: "Dato anomalo"

A Crotone, in Calabria, 300 dipendenti (su 1.600) dell’azienda sanitaria locale “si trovano attualmente in regime di malattia”. Un numero molto elevato e che rischia di rendere vano il piano aziendale messo in atto per la gestione degli afflussi massivi dei pazienti Covid-19 presso l’ospedale “S. Giovanni di Dio”. "Con il dovuto rispetto per tutti coloro che legittimamente stanno usufruendo di un beneficio di legge, occorre tuttavia sottolineare l’anomalia del dato, stranamente coincidente con l’acuirsi dell’emergenza Coronavirus” è il grido d'allarme del direttore generale dell’Asp di Crotone, Francesco Masciari, contattato da Il Fatto Quotidiano. Si tratta soprattutto di infermieri e operatori socio-sanitari.