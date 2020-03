Coronavirus Cuba, via i turisti dalle case-alloggio devono traslocare negli alberghi

di Enzo Polverigiani



L’AVANA (21 marzo 2020) - Per cercare di prevenire o, alla peggio contenere il flagello del Coronavirus, il presidente cubano Díaz Canel ogni giorno presiede briefing e ordina controlli agli aeroporti e porti cubani, chi va e chi viene in un momento di grande incertezza per chi viaggia, per individuare anche portatori asintomatici del virus. A ciò si aggiunge il fatto che la maggioranza della popolazione auspica la chiusura delle frontiere ai turisti, la vera risorsa del paese.

E proprio ieri il ministro del Turismo ha fatto sapere che i proprietari delle casas particulares che ospitano oggi 640 turisti si devono preoccupare di farli sloggiare entro 72 ore. E che gli ospiti dovranno alloggiare in albergo a spese proprie. E’ stata annunciata tra l’altro la chiusura dei camping e forse dei locali a forte assembramento, mentre nei ristoranti i clienti devono essere distanziati. Provvedimenti auspicati da tempo vista la situazione mondiale ma che ora appaiono tardivi. Come se non bastasse, a Cuba ci si impegna nella prevenzione della più grave epidemia di dengue degli ultimi anni in America Latina, benché l’isola non sia toccata direttamente.

A tutt’oggi si contano nel Paese un morto, un italiano, e 21 contagiati. Si tratta essenzialmente di turisti; solo due sono cubani, operatori turistici che avevano compiuto viaggi in Europa. In relazione a questi episodi, sono state internate per controlli all’Avana, a Santa Clara e a Camagüey più di 300 persone che hanno avuto contatti con i pazienti.

Comunque si vivono ore frenetiche e il governo cubano invita la popolazione a serrare i ranghi. Un invito, naturalmente, ormai entrato nel dna del paese dall’inizio della rivoluzione castrista. Vengono prodotti a ritmo sostenuto maschere e disinfettanti, cloro e ipoclorito di sodio. Ma se non sarà possibile, come sembra, fornire a tutti queste elementari protezioni, come si farà a garantire la sicurezza promessa?

Per ora, le autorità sanitarie hanno ordinato di sottoporre a tampone tutti i clienti di alberghi e ostelli, e gli operatori stanno effettuando i controlli casa per casa anche all’Avana, che conta più di due milioni di abitanti. In serata, nel programma “Mesa redonda” alla presenza di Díaz Canel il governo ha notificato nel dettaglio i provvedimenti che saranno adottati nei prossimi giorni.

Dalla Brigata médica cubana spedita in Lombardia arrivano notizie sempre più allarmanti mentre i voli di rientro da Cuba vengono progressivamente cancellati e per gli italiani rimasti dovra’ adoperarsi ora più che mai l’Ambasciata, con cui spesso non è immediato mettersi in contatto o ottenere risposte. I medici cubani sono stati inviati in Italia per le loro esperienze nel settore, anche perché il centro di Ingegneria genetica e biotecnologia dell’Avana sta studiano un vaccino utilizzabile contro Covid 19, lavorando su una piattaforma che già i ricercatori cubani posseggono e che dovrebbe avere la capacità di stimolare il sistema immunitario.

Dice un medico cubano che desidera restare anónimo come da prassi a Cuba: “Uno dei migliori suggerimenti non sempre rammentato è quello di mantenere la calma perché l’agitazione e la depressione abbassano le difese immunitarie. I controlli sono rigorosi, ma qualcuno sfugge non denuncia malesseri perché ha paura di finire in ospedale. Peggiorerà la situazione? Lo si saprà se e quando un cubano contrarrà il coronavirus senza contatti esterni. Il virus e’ come un parassita, ha bisogno di essere ospitato il un soggetto vivente per vivere a sua volta. Il virus depositato in un oggetto muore. Si troverà un vaccino? Si è anche presto ma ci vorrà poi almeno un anno per renderlo disponibile”.