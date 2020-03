Coronavirus, tragico bollettino medico: 546 morti in 24 ore. Oltre 3mila decessi totali. 2.139 guarigioni

Coronavirus, è disastroso il bollettino medico della Lombardia del 21 marzo. E' stato l'assessore al welfare, Giulio Gallera, a comunicarlo ufficialmente nel corso di una diretta video. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 546 ed hanno portato il totale ad oltre 3mila, per la precisione 3.095. "E' il dato che ci fa più male", ha sottolineato Gallera. Netto aumento dei contagi. "Gli esperti ci avevano detto che questi sarebbero stati i giorni di picco. E purtroppo è così", ha sottolineato. I positivi in Lombardia sono 25.515, ben 3.251 del giorno precedente. 8.258 gli ospedalizzati (+523). I pazienti in terapia intensiva sono 1.093 e i posti diventano sempre meno. Gallera ha voluto sottolineare anche le notizie positive: 2.139 pazienti sono stati dimessi, giudicati clinicamente guariti. Tra quelli che vengono ricoverati in terapia intensiva ce la fa il 20%. Lunedì, inoltre, dovrebbe essere dimesso nella giornata di lunedì 23.

