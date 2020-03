Coronavirus, stop anche Superenalotto, scommesse e altri giochi anche on line

di Pietro Paolo Savini

L'emergenza Coronavirus causa dal 21 marzo 2020 anche il blocco di alcuni giochi di Stato e delle scommesse, compresi quelli ai quali si poteva partecipare on line.

L’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), si legge in una nota diffusa da Agipronews, ha disposto infatti la sospensione di alcuni giochi come lotterie o slot machines. Tra questi, si legge nella disposizione, “la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines” oltre allo stop per “Superenalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto Superenalotto” e “Lotto tradizionale” dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; "Eurojackpot” la cui sospensione, con effetto immediato, è "estesa alle modalità di raccolta online”. Sospese, infine, anche “scommesse che implicano una certificazione da parte di personale ADM con decorrenza 22 marzo 2020”.

Negli ultimi giorni erano stati segnalati episodi di assembramento in alcune ricevitorie nonostante molti esercenti si fossero organizzati per evitarle. Da qui la scelta di evitare comunque occasioni per uscire da casa e l'equiparazione per le raccolte online onde evitare discriminazioni.