Coronavirus nelle Marche, i morti sono 153. In terapia intensiva 141 pazienti. In isolamento 1.285 sanitari

La regione Marche continua a pagare un prezzo altissimo nella battaglia al Coronavirus. Il bollettino di oggi, sabato 21, relativo alla giornata di venerdì 20, ufficializza il nuovo numero dei decessi: 153 in totale. Sono 115 della provincia di Pesaro, 23 di Ancona, 7 di Macerata e Fermo, uno di Ascoli Piceno. Le nuove vittime sono 6 donne e 11 uomini, dai 54 anni del più giovane ai 99 della più anziana. Complessivamente l'eta media dei deceduti è di 79,4 anni e due dei 153 non presentavano patologie pregresse.

Il numero complessivo dei contagi accertati da tampone sale fino a 2.153. Di questi 883 sono ricoverati: 141 in terapia intensiva, 622 in altri reparti e 120 in area post critica. Due i pazienti considerati guariti a tutti gli effetti, mentre 52 sono stati dimessi, ma con la prescrizione dell'isolamento domiciliare. Gli altri 1.115 cittadini positivi sono in quarantena domiciliare. Nel complesso i casi si dividono tra le cinque province come segue: 1.186 a Pesaro, 564 ad Ancona, 238 a Macerata, 82 a Fermo e 50 ad Ascoli Piceno.

I cittadini in isolamento domiciliare sono complessivamente 5.364 (vengono contegiati anche coloro che hanno avuto contatti con positivi). Dato sbalorditivo quello degli operatori sanitari costretti alla propria abitazione: sono 1.285. Professionisti e specialisti a cui la regione deve rinunciare in una fase altamente drammatica.

Giuseppe Silvestri