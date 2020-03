Coronavirus, allarme Africa, 24 Paesi non sono stati colpiti, ma l'Oms avverte: "Preparatevi tutti al peggio"

Il Covid-19 non risparmierà alcuno. Parola dell'Oms. L'Africa è il continente meno colpito dalla pandemia. Il Coronavirus lo ha quasi "saltato", per così dire, con 24 Paesi dei 54 che non sono stati coinvolti - secondo i dati - dalla pandemia. Il Covid-19 ha fatto certo 20 morti e contagiato 850 persone nel continente, ma sono numeri "relativi" rispetto al terrore che il virus sta spargendo nel resto del mondo con numeri di decessi e contagi impressionanti. L'Oms è però adesso preoccupata proprio per l'Africa. Anche per l'Africa.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è etiope, lancia il grido di allarme per questo continente e lo fa in maniera piuttosto diretta: “Il miglior consiglio da dare all’Africa è quello di prepararsi al peggio e prepararsi sin da oggi”.

Ad oggi ad ammalarsi di nuovo Coronavirus sono stranieri arrivati in Africa oppure locali di ritorno da Francia, Italia, regno Unito, Usa, Cina e Giappone. Le situazioni peggiori si registrano in Egitto, con 210 casi e 7 morti, in Sudafrica con 205 contagi e Nigeria, a quota 120 ammalati.

In Algeria 9 pazienti sono deceduti oltre a 90 contagiati, la Tunisia vede 39 positivi e la prima vittima; poi due decessi in Marocco e uno in Sudan e Burkina Faso.

Di Coronavirus è morto -come riporta l'agenzia Agi - anche la leggenda della musica congolese, Aurlus Mabele, noto come il ‘re dei soukous’, che si è spento il giorno stesso in cui è stato ricoverato.

Contagi in Guinea, Ciad, Niger, Togo, Kenya, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, tra cui il popolare rapper Mwana FA, e Burkina Faso. Numeri bassi per fortuna, ma l'avvertimento Oms appare chiaro e la risposta delle strutture ospedaliere per una eventuale emergenza è ovviamente insufficiente.

Federico Sciurpa