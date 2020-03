Coronavirus, la Germania finalmente apre gli occhi (quasi) e si sveglia in piena crisi Covid19

La Germania apre gli occhi e si sveglia in piena emergenza Coronavirus. Come tutti gli altri Paesi d'Europa e del mondo. E si interroga. Perché l'abbiamo ignorato per mesi? Titola proprio così Bild (il 21 marzo) uno dei più importanti quotidiani tedeschi, pubblicando la foto di una infermiera che, mascherina sul viso, guarda sconsolatamente nel vuoto. La Germania si accorge di colpo della catastrofe che sta investendo il globo. Ma è evidente che ancora i tedeschi non abbiano compreso fino in fondo la portata del fenomeno sanitario, se è vero che un altro titolo, in grande evidenza, è una nuova domanda: dobbiamo rimanere tutti a casa lunedì? E pensare che la risposta è nella notizia accanto: l'aumento dei pazienti giovani. Solo sotto il sito dà notizia delle nuove vittime: nove. E ancora: le truffe nel nome del Covid19 e la storia di un tedesco ritrovato cadavere nella sua abitazione, stroncato dal virus. Der Spiegel, altro quotidiano tedesco, decide invece di aprire raccontando la corsa alle armi degli americani. Le persone diventano avide, questo il titolo del servizio, con foto a tutto schermo di una coda all'esterno di un negozio di fucili e pistole. Il giornale poi racconta della "pericolosa caccia al vaccino", commenta il bollettino medico soffermandosi sui "2.705 nuovi casi" e fa il punto sulla situazione economica.

Stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University (21 marzo ore 10) i casi di contagio in Germania sono quasi 20mila e 68 le vittime causate dal virus, un numero secondo molti notevolmente sottostimato perché legato all'effettuazione dei tamponi dopo il decesso, pratica sulla quale ogni Paese ha agito in maniera diversa.

Giuseppe Silvestri

