Coronavirus, a Bergamo torna l'Esercito per portare via altre 74 bare. Una scena che si era già vista mercoledì sera, quando erano stati portati via 65 feretri per la cremazione in altre città.

Il forno crematorio di Bergamo funziona 24 ore al giorno, ma non basta più. Venerdì 20 marzo solo in città, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ci sono stati 48 morti. Così anche nella mattinata di sabato 21 marzo, le bare sono state portate via, dopo che Palazzo Frizzoni ha preparato i documenti: per spostare ogni bara serve un documento di trasporto. Questa volta sono dirette a Ferrara, a Copparo e a Serravalle Scrivia. Le ceneri verranno riportate in città nei prossimi giorni dopo le cremazioni.