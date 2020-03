Coronavirus, consulti telefonici e online gratuiti grazie all'Ordine degli psicologi

Anche in Umbria è attivo il servizio di teleconsulto gratuito offerto dall'Ordine degli psicologi nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Sono 91 i professionisti disponibili (72 in provincia di Perugia, 19 in quella di Terni) nell'ambito della campagna #psicologionline, che si sono resi disponibili per consulenze gratuite o interventi a distanza più strutturati da effettuare tramite supporti tecnologici. Tante le possibilità per comunicare: da WhatsApp a Telegram, da Skype a Duo, Instagram e Facetime, oppure una semplice telefonata.

Nel sito dell’ordine nazionale http://www.psy.it è disponibile un motore di ricerca che consente di visualizzare e raggiungere tutti i professionisti aderenti. Per ciascuno, sono indicati contatti, orari e perfino i supporti tecnologici che si possono utilizzare

L’iniziativa si aggiunge alla campagna informativa #psicologicontrolapaura avviata nei primi giorni dell’emergenza. Per aiutare la popolazione, l’Ordine degli psicologi ha infatti prodotto vari materiali, reperibili sempre nel sito nazionale, per sviluppare il giusto atteggiamento psicologico, le risorse personali e gestire lo stress della situazione. "La professione psicologica - spiega il presidente nazionale e dell’ordine dell’Umbria David Lazzari - dà un forte segnale di disponibilità al Paese in questo momento. Questo è importante perché emergenza sanitaria vuol dire anche emergenza psicologica e c’è bisogno di supporto per tantissime situazioni. Perché prima si agisce e meno problemi ci saranno in seguito".