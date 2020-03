Coronavirus nel mondo: 275.434 casi, 11.399 morti e 88.256 persone guarite

I casi di contagio da Coronavirus nel mondo, secondo i dati riportati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, hanno raggiunto quota 275.434 unità. I morti sono 11.399 e le persone guarite 88.256.

Oltre all'Italia, dove il numero di morti (4.032) ha superato quelli registrati in Cina (3.133), una delle nazioni in cui l'emergenza è totale è la Spagna dove è stata già superata la soglia dei mille morti (1.002) con 19.989 casi di contagio: il tasso di crescita registrato venerdì 20 marzo è stato del 16,5%.

Negli Stati Uniti, dove si contano 193 morti, il numero delle persone contagiate ha superato quota 16 mila e nelle ultime 24 ore è raddoppiato. Uno degli stati più colpiti è quello di New York con 7.102 casi, di cui 4.408 nella Grande Mela, e 35 morti. Il governatore Andrew Cuomo ha deciso che solo i negozi e i servizi essenziali rimarranno aperti: "Abbiamo bisogno che tutti siano al sicuro altrimenti nessuno lo è". Anche il governatore della California, Gavin Newsom ha annunciato la chiusura totale, e ordina ai 40 milioni di residenti di restare a casa e di uscire solo per lavori essenziali e commissioni. Nel frattempo il presidente Donald Trump esclude un lockdown nazionale viste la diversità di esigenze dei singoli Stati.

La Francia, come ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, conta 450 persone morte a causa del Covid 19, mentre i casi confermati sono 12.612, di cui 5.226 ospedalizzati.

I morti registrati venerdì 20 marzo in Gran Bretagna hanno portato il totale a quota 177, 40 più di giovedì. Si tratta, nota il Guardian, del maggior aumento giornaliero di vittime registrato da quando fu registrato il primo decesso, 15 giorni fa. Nel dettaglio: 167 morti in Inghilterra, 6 in Scozia, 3 nel Galles e 1 in Irlanda del Nord.

In Germania oltre 18.400 contagi e 53 persone morte. È quanto riferisce l’agenzia stampa Dpa, sulla base dei dati forniti da ognuno dei land della Repubblica federale. Le regioni più colpite sono Nord Rene Westfalia (6.200 contagi), Baviera (3.100) e Baden-Wuerttemberg (oltre 2.700). Due cittadini tedeschi sono morti di Covid-19 all’estero. Il Belgio ha chiuso le sue frontiere per tutti gli spostamenti non essenziali per contenere il contagio. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Pieter De Crem. Nel Paese si registrano 37 morti, mentre i contagi sono 2.189.

Un uomo di 38 anni è primo caso confermato di contagio da coronavirus nello Zimbabwe, portando a 38 il numero di nazioni dell'Africa dove sono state registrate infezioni da Covid 19. L’uomo, come ha detto il ministro della Sanità Obadiah Moyo, era rientrato il 15 marzo da un viaggio in Gran Bretagna. Secondo i dati dell’Oms, in Africa sono stati registrati almeno 700 casi, con 17 morti.

Il primo ministro della Corea del Sud Chung Sye-kyun ha invitato alla chiusura delle strutture che ospitano funzioni religiose ed eventi sportivi o di intrattenimento e raccomandato i cittadini a rispettare le misure di distanziamento sociale per i prossimi 15 giorni. Qualsiasi assembramento, ha detto, verrà disperso dalla polizia. La decisione di venerdì 20 marzo giunge dopo che nel Paese sono stati riportati 147 nuovi casi di contagio, rispetto agli 87 registrati il giorno precedente. In

Corea del Sud si contano a oggi 8.799 casi, con 104 decessi.

Buone notizie arrivano invece dalla Cina dove venerdì, per il secondo giorno consecutivo, Wuhan non ha registrato nuovi casi. La commissione nazionale sanitaria cinese ha segnalato in tutto il Paese 39 nuovi casi e 3 morti. Quanto succede nella città cinese è un segnale positivo per l'Oms: "Offre speranza per il resto del mondo riguardo al fatto che la situazione più grave possa essere risolta".