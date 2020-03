Coronavirus nelle Marche, il racconto: "Guarito dopo una cura sperimentale di 10 giorni. Sono di nuovo a casa"

Positivo al tampone e malato di Coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale Torrette di Ancona dopo dieci giorni di ricovero e una cura sperimentale. I medici, come in altri casi, gli hanno somministrato un farmaco antivirale che solitamente viene utilizzato contro l'Hiv, oltre ad antibiotici, ossigeno e flebo. Il tampone ora è negativo e l'uomo, un 58enne, è uscito dall'ospedale marchigiano. E' stato lui stesso a raccontare la sua vicenda in una lunga e interessante intervista concessa al quotidiano marchigiano Corriere Adriatico: dalla febbre alla scoperta di essere positivo al tampone, dal ricovero al momento in cui è tornato a casa fino a come dovrà vivere i prossimi giorni.

