Coronavirus, un esercito di pazienti positivi al Covid: 37.860. Ecco la situazione regione per regione

Il Coronavirus in Italia: 47.021 tamponi positivi, 4.032 morti, 5.129 guarigioni e 37.860 attualmente positivi. E' il bilancio al 20 marzo ufficializzato da Angelo Borrelli, capo nazionale della Protezione Civile. Altri 4.670 pazienti positivi in sole 24 ore. Vediamo quale è la situazione dei positivi regione per regione, tenendo conto che i dati sono quelli forniti nella giornata del 20 dalle regioni stesse. La prima cifra è riferita ai contagi dall'inizio dell'epidemia, tra parentesi gli "attualmente positivi". Lombardia: 22.264 (15.420), Emilia Romagna: 5.968 (5.089), Veneto: 4.031 (3.677), Piemonte: 3.461 (3.244), Marche: 1.981 (1.844), Toscana: 1.793 (1.713), Liguria: 1.221 (1.001), Lazio: 1.008 (912), Campania: 749 (702), Friuli Venezia Giulia: 656 (555), Trento: 642 (600), Puglia: 581 (551), Bolzano: 548 (530), Abruzzo: 449 (422), Sicilia: 408 (379), Umbria: 395 (384), Sardegna: 293 (288), Valle d'Aosta: 264 (257), Calabria: 207 (201), Basilicata: 52 (52), Molise: 50 (39).

