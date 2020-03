Coronavirus, aperto il bando per la task force dei 300 medici. "E' la chiamata alle armi della sanità"

Ufficiale il bando per i 300 medici volontari: la risposta deve avvenire entro le prossime 24 ore. «Abbiamo terminato con Borrelli, Arcuri, Costa, Manfredi e altri il coordinamento politico quotidiano con i presidenti di Regioni, Anci e Upi. Riusciamo, così come da proposta, ad aprire la call per consentire a tutti i medici italiani che hanno volontà di aderire alla task force che guiderà Borrelli E un bando per 300 medici volontari». Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, durante un punto stampa alla Protezione civile sul Coronavirus. «Facciamo una chiamata alle armi della sanità, mai fatta prima, a tutti i medici italiani. I medici che sono i prima linea hanno bisogno di aiuto» aggiunge Boccia. «Abbiamo necessità che questa risposta avvenga in 24 ore - aggiunge Boccia -. Il bando è aperto a tutti i medici che faranno domanda di essere volontari». Priorità assoluta della task force sarà il lavoro in Lombardia e nella provincia di Piacenza.