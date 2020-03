Coronavirus, adesso è ufficiale: anticipato il pagamento delle pensioni. Annuncio di Borrelli

Adesso è ufficiale: le pensioni di marzo, quelle di aprile e quelle successive, saranno pagate anticipatamente. Lo ha annunciato Angelo Borrelli, responsabile nazionale della Protezione Civile e capo dipartimento per l'emergenza Covid19. Nel corso della consueta conferenza stampa giornaliera del 20 marzo, Borrelli ha comunicato di aver "firmato un'ordinanza che consente il pagamento anticipato delle pensioni negli uffici postali e nelle banche. Non avverrà in un solo giorno ma dal 26 al 31 di marzo e così avverrà anche per aprile e per i mesi a venire". Borrelli ha anche sottolineato che presto sarà firmata l'ordinanza per l'istituzione della task force dei medici che saranno dislocati nei territori con le situazioni più gravi per sostenere il personale sanitario.

