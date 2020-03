Coronavirus, Regno Unito fa retromarcia: chiusi pub e bar. Governo pagherà 80% degli stipendi dei lavoratori

Coronavirus, Fondi zona rossa.Ex sindaco: Tutto risale a una cena

Roma, 20 mar. (askanews) - "L'ordinanza emessa dalla Regione Lazio ha classificato la città di Fondi come zona rossa. È impossibile entrare e uscire se non per motivi strettamente necessari. Sono state salvaguardate le attività connesse al mercato ortofrutticolo di Fondi, il più grande centro agroalimentare d'Italia. Un'ordinanza resa necessaria perché c'è stata negli ultimi giorni un aumento dei ...