Coronavirus, Alessia Marcuzzi aiuta nuovo ospedale Covid19 Gemelli e dona mascherine e attrezzature sanitarie

Anche Alessia Marcuzzi si muove sul fronte della solidarietà nella complessa battaglia contro il Coronavirus. Lo fa scendendo in campo personalmente al fianco del nuovo Hospital Covid2 al Columbus Gemelli. "Ho voluto aiutarli - scrive Alessia sul suo seguitissimo profilo Instagram - contribuendo all'acquisto di disposizione di protezione individuale (mascherine e attrezzature sanitarie) per aiutare i medici e gli infermieri a fare il loro lavoro in sicurezza". La modella e showgirl pubblica sul suo profilo anche il link per poter partecipare alla raccolta fondi in favore dell'ospedale romano (clicca qui per la raccolta fondi). Nel momento in cui scriviamo sono stati donati quasi 450mila euro.

Guarda anche Il picco dei contagi secondo il comitato scientifico del governo