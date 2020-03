Coronavirus a Cuba, altro caso positivo dopo la morte del turista italiano

di Enzo Polverigiani

L'AVANA (19 marzo 2020) - l cerchio del Coronavirus, nonostante le precauzioni, sembra stringersi anche intorno a Cuba, che ora deve contare un morto, un turista italiano, 61 enne, che era stato il primo ricoverato sull’isola per il virus.

Ieri è stato scoperto un altro caso positivo, che porta a 11 - come sostiene il quotidiano di partito Granma, riportando una nota del ministero delle Salute - il numero dei colpiti dal virus nell’isola.

Stavolta si tratta di un canadese cinquantasettenne che era giunto a Holguín con un volo diretto dal Canada. Dopo pochi giorni aveva avvertito i disturbi tipici e ormai noti di Covid 19 e si era presentato nell’ospedale dove i medici avevano riscontrato la presenza del contagio isolando subito il soggetto.

Le analisi successive di laboratorio, svolte nel Centro specializzato, lo hanno dichiarato positivo al Sars Cov 2.

Naturalmente sono state individuate e isolate le persone venute in contatto col canadese.

Il governo cubano continua a mantenere un atteggiamento ottimistico, vieta praticamente l’uso di mascherine alle persone sane. Secondo la manager di un ristorante che sbarra l’ingresso a chi porta le mascherine, queste devono riguardare i malati o chi sta in contatto con loro.

Un’altra evidente contraddizione.

Infatti, secondo queste direttive, il portatore di “nasobuco” dovrebbe subito essere fermato, e così in è.

Intanto l’Avana sembra spopolarsi. Poca gente, ieri sera, nella centralissima calle Obispo, regno dei turisti. Speriamo che non sia un segnale allarmante.