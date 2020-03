Coronavirus, Pasqua: cambiano alcuni riti. Niente lavanda dei piedi e processioni

La Pasqua ai tempi del Coronavirus non cambia, ma alcuni riti sì. E' quanto si legge in un decreto 'in tempo di Covid-19' emanato dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti postato sul suo profilo twitter dal cardinale Robert Sarah.

Il Giovedì Santo sarà "omessa" la lavanda dei piedi. Stesso provvedimento per la processione. Per quanto riguarda la Veglia Pasquale "si terrà nelle chiese e nelle cattedrali nella misura della reale possibilità stabilita da chi di dovere". Per l'inizio della Veglia o Lucernario "si omette l'accensione del fuoco, si accende il cero e, omessa la processione si esegue l'annunzio pasquale". Per quanto riguarda le processioni, infine, potranno essere trasferite in altri giorni convenienti come "il 14 e 15 settembre".