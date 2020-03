Coronavirus nelle Marche, ancora 22 morti. Il totale sale a 138. I contagiati sono quasi 2mila

La regione Marche continua a combattere la sua drammatica battaglia contro il Coronavirus. I sanitari sono in trincea da giorni, i cittadini (a parte rari casi) stanno rispondendo bene alle limitazioni dei decreti restrittivi del governo, ma i numeri del contagio da Covid19 continuano impietosamente ad aumentare. Il bollettino delle ore 12 del 20 marzo segnala 250 nuovi tamponi positivi sui 658 effettuati è l'incremento giornaliero più alto dall'inizio dell'emergenza e porta i casi complessivi a 1981, così distribuiti territorialmente: Pesaro e Urbino 1.099, Ancona 513, Macerata 215, Fermo 80, Ascoli Piceno 43 e 31 extraregione. I pazienti in terapia intensiva sono 138 a cui si aggiungono altri 607 ospedalizzati, mentre ulteriori 97 sono in condizioni "post critica". Complessivamente 842 in ospedale. Ancora 22 decessi che fanno lievitare il bilancio complessivo fino a 136. L'unica buona notizia è rappresentata dai guariti e dimessi: 6 per un totale di 45, dato fino ad ora non riportato nella mappa riassuntiva della Protezione Civile aggiornata ogni pomeriggio.

Guarda anche A Civitanova nasce bimba da mamma positiva: sta bene