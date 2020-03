Coronavirus, confessarsi a casa senza sacerdote per l'emergenza Covid-19: Papa Francesco spiega come fare

L'esercizio della fede cattolica in questi giorni di emergenza Coronavirus. Meglio, come ci si confessa senza sacerdote in questi giorni durissimi dove bisogna tenere lontano il Covid-19. Non si può uscire di casa, quindi come fare? Il Pontefice è stato molto chiaro.

A spiegarlo è stato proprio Papa Francesco nella Messa di oggi, venerdì 20 marzo 2020, a Santa Marta. Il Papa ha spiegato come fare la confessione in assenza di sacerdoti. Come riporta vaticannews."Io so che tanti di voi, per Pasqua - ha affermato Papa Francesco - andate a fare la confessione per ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: 'Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci… Come posso fare se non trovo sacerdoti?' Tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: 'Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami', e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: 'Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso'. E subito, tornerai alla grazia di Dio".