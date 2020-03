Coronavirus, speciale del Tg1 oggi, venerdì 20 marzo 2020, dedicato all'emergenza in Italia dal titolo "In Trincea". In primo piano l'emergenza sanitaria nelle regioni più esposte, l'aumento dei casi al Sud, come gli italiani stanno affrontando questa crisi e l'atteggiamento dell'Europa che si chiude adottando il modello italiano. Con Paolo Di Giannantonio verranno proposti diversi collegamenti dalle città italiane e dalle capitali estere, soprattutto con chi sta combattendo questa battaglia in prima linea. Non mancherà, infine, il punto di vista di esperti internazionali che aggiungeranno contenuti scientifici alle azioni intraprese fino ad oggi. A livello globale in 70 giorni ci sono stati 10 mila morti (leggi qui tutti i numeri della pandemia).