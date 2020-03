Coronavirus in Lazio: contagiate 59 suore, isolati due conventi a Roma e Grottaferrata

Coronavirus, Fondi è zona rossa: "Un sacrificio necessario"

Fondi, 20 mar. (askanews) - Nel Lazio Fondi in provincia di Latina è dal 19 marzo 2020 "zona rossa" per il coronavirus Sars-Cov2. Vietato entrare ed uscire, stop al trasporto pubblico locale, stop alle attività commerciali tranne alimentari e farmacie. Anche i treni non fermeranno alla stazione della cittadina che negli ultimi giorni ha continuato ad essere una fonte importante di contagio ...