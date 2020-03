Con 833 morti e 18mila contagi confermati (dati 20 marzo ore 10.30, Johns Hopkins University), la Spagna è tra i paesi più colpiti dal Coronavirus. E' quarta sia per numero di vittime che di pazienti positivi al tampone, dopo Italia, Cina e Iran. Inizialmente anche nella penisola iberica il Covid19 è stato sottovalutato, ora il governo e i cittadini hanno preso coscienza della gravità della situazione e l'intervista pubblicata oggi da El Mundo, è come un pugno nello stomaco per gli spagnoli. La prestigiosa testata ha sentito Ana, un medico di cittadinanza spagnola che lavora a in Lombardia, regione ormai considerata centro mondiale della pandemia. Senza mezzi termini la professionista definisce "molto superficiale" l'atteggiamento del suo Paese: "La Spagna - sostiene - ha avuto un vantaggio di 15 giorni per poter adottare misure e non lo ha fatto, pensando che non sarebbe stato un suo problema. La gente pagherà per questo". Poi Ana racconta quello che sta accadendo in Italia: il suo ospedale diviso tra pazienti Covid e il resto, i trapianti sospesi, molti malati lasciati indietro per la saturazione della struttura.

