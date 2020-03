Coronavirus nel mondo, 10mila morti in settanta giorni. Il virus ha cambiato le nostre vite. Italia in guerra

di Giuseppe Silvestri

Oltre 10mila morti in poco più di due mesi. Per l'esattezza 10.031 alle ore 9 del 20 marzo. Il dato è della Johns Hopkins University che continua a tenere aggiornato il suo portale in base alle comunicazioni ufficiali degli stati. Dal primo decesso ufficiale in Cina (datato 9 gennaio) ad oggi, il virus si è diffuso in tutti i continenti del mondo, si è trasformato in pandemia ed ha iniziato a uccidere praticamente ovunque. Nella notte italiana tra il 19 e il 20 marzo, il portale dell'università ha registrato la vittima numero 10mila.

I Paesi occidentali che guardavano l'Italia e la deridevano per le sue misure di autodifesa giudicate eccessive e in qualche caso assurde, cominciano a capire di essere nella stessa situazione: oltre 800 decessi in Spagna, quasi 400 in Francia, quasi 150 nel Regno Unito, oltre 200 negli Stati Uniti, che rischia di pagare uno dei conti più salati considerata la sottovalutazione del fenomeno sanitario. Ma morti si registrano ormai ovunque: dalla vittima nel profondo nord dell'Islanda ai decessi in Argentina e Australia, dall'altra parte del globo. Dalla strage cinese, ai lutti che sta iniziando a contare anche il Canada. Non c'è nazione che non sia coinvolta, anche se le reazioni e le strategie continuano ad essere diverse e purtroppo non coordinate. Non è un caso che l'Organizzazione mondiale della sanità abbia richiamato gli stati africani ad una presa di coscienza, invitandoli a emanare provvedimenti di contenimento fin da ora che il virus è ancora poco diffuso. E non è un caso nemmeno che Donald Trump, impegnato nella corsa per le presidenziali americane, continui a farne una "questione cinese", addossandole le colpe per questa immane tragedia.

L'Italia è letteralmente in trincea. In un primo momento, come quasi tutte le altre nazioni, ha snobbato i casi cinesi, liquidati come "poco più di una influenza" da più di un esperto e dalla quasi totalità della classe politica. Poi il Covid19 è letteralmente esploso nel nord Italia: i primi contagi, i decessi, l'istituzione della zona rossa, le scuole chiuse, gli inviti a restare in casa, le denunce nei confronti di chi, nonostante le restrizioni dei decreti del governo, continua ad uscire dalla propria abitazione senza una motivazione essenziale. Il Coronavirus ha stravolto le nostre vite: molti costretti a lavorare in casa, oppure a indossare una mascherina tutto il giorno, a tremare per il posto di lavoro o, peggio, a piangere un proprio caro oppure a lottare per la vita in un affollato reparto di terapia intensiva, attaccato ad un ventilatore polmonare. 41mila casi confermati, 3mila 400 decessi e 4mila 400 che ce l'hanno fatta: questi sono per ora i numeri del Belpaese, che vede piegata la sua regione più forte e produttiva, la Lombardia, il cui governatore Attilio Fontana è costretto a presentarsi davanti alle telecamere per chiedere disperatamente aiuto e annunciare drammaticamente che il sistema sanitario migliore d'Italia, sta rischiando il collasso. Il Paese lotta. Come ha sempre fatto nel corso della sua storia, ma stavolta sembra più dura perché il nemico è sconosciuto, infame, invisibile, subdolo. E sappiamo già che ci lascerà devastanti ferite non solo per il numero delle vittime (causate direttamente o indirettamente poco importa), ma anche dal punto di vista economico e psicologico. Mai come in questo momento serve l'Italia migliore.

I Paesi con più vittime: Italia 3.405, Cina (solo provincia Hubei) 3.133, Italia, Iran 1.284, Spagna 833, Francia 372, Stati Uniti 205, Regno Unito 137, Corea del Sud 94, Olanda 76, Germania 44, Svizzera 43, Giappone 33.

I paesi con più contagi: Cina 81.199, Italia 42.035, Iran 18.407, Spagna 19.077, Germania 15.320, Stati Uniti 14.250, Francia 11.010, Corea del Sud 8.652, Svizzera 4.164, Regno Unito 2.716.

