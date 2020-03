Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite a Radio Anch'io su Rai Radio 1, ha fornito un quadro della situazione tutt'altro che esaltante sulle modalità con cui nell'Unione europea si sta rispondendo all'emergenza Coronavirus. "Stiamo cercando di far capire - ha detto Gentiloni - che la crisi riguarda tutti, non è questione di questo o quel Paese che si trova in difficoltà perché avremo conseguenze economiche enormi per tutti paesi europei". La realtà, purtroppo, è che "la dimensione della necessità di una risposta comune ancora non è adeguata ma riconosciamo che sono stati fatti passi avanti straordinari in poche". Gentiloni è poi andato al cuore del problema: "Questa sfiducia nelle istituzioni europee penso debba essere interpretata come messaggio: cioè se noi rispondiamo in ordine sparso, come in parte è avvenuto in queste prime settimane per esempio sui confini, diamo la sensazione che non siamo impegnati di fronte a un Paese che è in prima linea come l'Italia"