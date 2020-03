La conferma ulteriore della drammaticità degli effetti del Coronavirus in Italia, e in particolare in Lombardia, arriva dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. Ospite ad Agorà su Rai 3, Gallera ha spiegato purtroppo che la mappatura stilata quotidianamente serve più che altro per un dato statistico. "Le bare che vediamo, come quelle di Bergamo - ha testimoniato Gallera - non corrispondono ai conteggi che facciamo. C’è sicuramente una situazione più ampia che non viene mappata, ma la mappatura serve a un dato statistico, il problema di conoscere la diffusione totale riguarderà il domani, il problema oggi è provare a curare chi ha bisogno".

Le parole di Gallera seguono quelle, dello stesso tenore, del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che pochi giorni fa aveva parlato di un numero di morti superiore a quello ufficiale in considerazione del fatto che molti decessi, avvenuti senza l'arrivo delle persone in ospedale, non possono essere censiti per via dell'impossibilità di effettuare tamponi.