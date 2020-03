"Io faccio la mia parte". E' questo il messaggio lanciato dal cantautore Simone Cristicchi nel corso di un servizio sul Tg1 delle 13.30 di giovedì 19 marzo nel quale ha raccontato la storia del leone e del colibrì che ha iniziato a diventare virale nelle chat delle classi di tutta Italia, negli oratori per l'invito che manda a tutti i cittadini a impegnarsi per superare questo momento difficile dovuto dall'emergenza da Coronavirus.

Non è la prima volta che Cristicchi mette in evidenza il suo animo sensibile e il suo impegno sociale per cause, problemi di rilevanza nazionale e internazionale. Non ultima la questione del Covid-19

