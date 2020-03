Coronavirus, Fontana a Piazzapulita: "Esercito in Lombardia e ci servono 300 mila mascherine al giorno"

A Piazzapulita, su La7, stasera giovedì 19 marzo 2020, l'accorato e disperato appello di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, fra gli altri sulle mascherine. "In arrivo 4 milioni di mascherine dalla Giordania. È un mondo di squali questo, per ora le hanno vendute a noi ma se arriva un nuovo offerente chissà. Abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno", dice Fontana. Il governatore nell'intervista con Corrado Formigli, ha detto di aver richiesto provvedimenti più rigorosi al premier Giuseppe Conte e ha rappresentato la situazione drammatica in Lombardia. "Ho chiesto l'intervento dell'esercito, basta corse, basta biciclettate. Ho chiesto di chiudere tutto", ha detto Fontana (qui il video).