Coronavirus, video di Piazzapulita nell'Ospedale di Treviglio: "Dottore quanto mi rimane?". Il medico piange

Piazzapulita, in onda stasera giovedì 19 marzo 2020 su La7, ha proposto in apertura un servizio impressionante in un ospedale che cura i pazienti affetti da Coronavirus. Immagini forti per quello che è, in sostanza, il videodiario di un medico rianimatore in questa emergenza. "Dottore, quanto mi rimane? Rotto il silenzio, rimango io con il mio paziente. Il momento più vero, più solenne", dice il rianimatore dell'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo (guarda qui il video). Racconta e si commuove in un videodiario a Piazzapulita cosa vuol dire fare il medico in prima linea al pronto soccorso e in terapia intensiva. Nelle zone più colpite dal virus medici e infermieri lavorano a ritmi estenuanti, senza poter bere o mangiare per turni interi, perché i dispositivi di protezione sono contati e loro non ne possono sprecare nemmeno uno.