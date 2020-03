Coronavirus, presidente pediatri: "Bambini al sicuro. 300 casi senza rischi". Cosa fare se bimbo si ammala

I bambini positivi al Coronavirus sono circa 300 in tutto il Paese. Lo ha detto Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria che ha partecipato alla consueta conferenza stampa della Protezione Civile per fare il punto sull'epidemia da Coronavirus in corso in Italia. "Anche per quanto riguarda la casistica italiana - ha detto Villani - viene confermato ciò che internazionalmente già sapevamo, ovvero che non esistono fatalità tra i bambini né casi gravi. Questo penso debba rasserenare tantissimo genitori e nonni. Devono sapere che non c'è un problema pediatrico per fortuna. Se un bambino presenta dei sintomi non importanti va interpellato il pediatra e con lui stabilito cosa fare. Il livello di preoccupazione resta quello precedente al Covid19: se un bambino ha problemi importanti merita attenzione e andrà portato in ospedale. Il Coronavirus al momento non rappresenta un problema per i piccoli. E' importante che venga ribadito per dare serenità ai genitori e ai nonni". Al termine della conferenza stampa Villani ha rivolto "un ringraziamento sentito a tutti i pediatri e gli infermieri che si dedicano ai bambini, a loro un grazie di cuore". Al messaggio si associa anche il commissario governativo, Angelo Borrelli.