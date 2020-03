Coronavirus, Protezione Civile: "Non abbandonare cani, non c'è contagio tra animali e uomini"

Nella lotta contro il Coronavirus abbandonare i cani non ha alcun senso. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale nel corso della conferenza stampa del 19 marzo per fare il punto sull'epidemia in Italia. "Da più parti - ha spiegato - ci giunge la segnalazione di abbandono di animali domestici, in particolare cani, e questo è deprecabile perché in nessun modo esiste ed è stata dimostrata la possibilità di diffusione del contagio tra i cani e le persone. Sappiamo che il Coronavirus è presente anche nei cani, ma questa non è la ragione per cui debbano essere abbandonati gli animali".

