Coronavirus, Borrelli: "Medicine con codice direttamente in farmacia, non serve ricetta del medico"

In farmacia non servirà la ricetta del medico, ci sarà un codice per ritirare i farmaci. Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, lo ha annunciato nella conferenza stampa di stasera, giovedì 19 marzo.

"Ho firmato un'ordinanza di Protezione Civile che consente la dematerializzazione delle ricette mediche, con l'attribuzione di un codice per cui i cittadini non dovranno più recarsi dai medici di base per la prescrizione dei farmaci. Avranno un codice che indicheranno in farmacia per ritirare i farmaci", ha spiegato Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, nel corso dell'incontro quotidiano delle 18 dove viene fatto il punto sull'emergenza.