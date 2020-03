Coronavirus, Regina Elisabetta si rivolge alla Gran Bretagna con un messaggio: "Preoccupazione e incertezza"

Il Regno Unito ora ha paura del Coronavirus, la situazione si fa allarmante. La regina d'Inghilterra Elisabetta II manda così un messaggio di solidarietà alla nazione durante l'emergenza Coronavirus che in Gran Bretagna è appena iniziata.

"Io e Filippo siamo arrivati oggi a Windsor e sappiamo che molte persone e famiglie in tutto il Regno Unito e in tutto il mondo stanno affrontando un periodo di grande preoccupazione e incertezza", afferma la regina, così come riportano i media inglesi.

"Siamo tutti invitati - aggiunge Elisabetta - a cambiare le nostre normali routine e schemi di vita regolari per il bene superiore delle comunità in cui viviamo e, in particolare, per proteggere i più vulnerabili. In momenti come questi, mi viene in mente che la storia della nostra nazione è stata forgiata da persone e comunità che si uniscono per lavorare insieme, concentrando i nostri sforzi combinati sull'obiettivo comune", ha concluso.