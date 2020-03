Il Coronavirus sta decimando anche la comunità dei parroci che opera in Lombardia. E' agghiacciante il quadro della situazione fornito dal direttore della Caritas di Bergamo, don Roberto Trussardi, nel corso di un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. "Ieri sono morti altri tre sacerdoti. Fino ad ora - ha detto don Trussardi - abbiamo avuto 13 sacerdoti morti. Una quindicina sono in ospedale ma in miglioramento e ne abbiamo ancora 2-3 molto gravi in terapia intensiva. Speriamo che ce la facciano ma la situazione non è facile".

Lo sgomento di don Roberto è ancor più grande quando torna con il ricordo al corteo di camion dell'Esercito che nella serata di mercoledì 18 marzo ha trasferito da Bergamo le bare di oltre 60 morti: "E' stato un dramma e una tragedia vedere questi camion dell'Esercito portar via più di 60 bare perché il forno crematorio non riusciva a stare dietro a tutte le morti. È veramente un dramma, anche ieri sono stati davvero tanti i morti e i contagi. Speriamo che si risolva questa brutta situazione".