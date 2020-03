Coronavirus, annuncio di Trump: "Farmaco anti malaria contro Covid19. Sarà punto di svolta"

Un farmaco anti malaria utilizzato per combattere il Coronavirus. L'annuncio è del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui una medicina attualmente usata come antimalarica - l'idrossiclorochina - sarà presto resa disponibile. "È in circolazione da molto tempo - ha detto il presidente Usa - quindi sappiamo che se le cose non vanno come previsto non ucciderà nessuno". Trump ha aggiunto che è un farmaco comune e che presto sarà disponibile su "prescrizione", definendolo un "punto di svolta". Ha annunciato anche la riduzione della "burocrazia per sviluppare vaccini e terapie il più velocemente possibile". Intanto il virus negli Stati Uniti si sta diffondendo a macchia d'olio. Nel solo stato di Washington i decessi sono 68, a New York 20, in California 16, in Florida 9, in Louisiana 7, in New Jersey 5, in Georgia 4, in Oregon, Michigan e Texas 3. Due in Colorado, Indiana, Connecticut e Virginia. Uno, infine, negli stati Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Nevada, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota. (dati Johns Hopkins University, 19 marzo ore 17.40).

Marianna Castelli