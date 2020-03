Coronavirus, drammatica raccolta firme: "Bergamo muore, aiutaci a far costruire ospedale". Ecco come aderire

Raccolta firme su www.change.org per approvare immediatamente l'ospedale da campo Alpini a Bergamo. La petizione è accompagnata da un accorato appello. "La mia città sta morendo. Bergamo sta morendo. Gli ospedali sono al collasso, non c'e più posto. La gente muore. Ovunque vedi solo lutti. Dopo averci detto che avrebbero attivato l'ospedale da campo degli Alpini ed averci illuso che in pochi giorni l'avrebbero aperto ora la Regione Lombardia blocca il progetto. Noi stiamo morendo. Abbiamo bisogno dell'ospedale da campo, abbiamo diritto di non morire. Vi prego aiutateci, firmate e condividete questa petizione con i vostri amici".

In poche ore la petizione ha raccolto oltre 35mila firme. L'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, comunque, conferma la volontà di realizzare prima possibile l'ospedale a Bergamo. "Non c'è alcun ripensamento sulla realizzazione dell'ospedale da campo di Bergamo che per la Regione Lombardia rimane una delle priorità - ha dichiarato - Abbiamo stabilito, in questa fase che la messa in funzione delle strutture sanitarie esterne ai presidi ospedalieri tradizionali sia strettamente connessa al reperimento di medici, infermieri e operatori aggiuntivi, che non possono essere sottratti dalle corsie e dagli altri reparti. Così sta avvenendo per Cremona, dove si sta allestendo un ospedale da campo del tutto autonomo con mezzi e personale americani, grazie alla donazione della Ong Samaritan's Purse". Lo slittamento di poche ore dall'avvio della realizzazione dell'ospedale da campo di Bergamo - sottolinea Gallera - è dovuto "proprio alle procedure di arruolamento e contiamo sull'arrivo di medici e dispositivi dall'estero in stretta collaborazione con la Croce Rossa".