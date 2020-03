Coronavirus Umbria, ecco la lettera di Tesei a Conte: "Inviate ventilatori o pazienti costretti a migrazione"

All'Umbria sono stati assegnati dal governo centrale soltanto due ventilatori polmonari in luogo dei cinquanta previsti. Mancano anche i dispositivi di protezione individuale per i sanitari. La governatrice Donatella Tesei ha scritto una dura lettera al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte; al ministro della salute, Roberto Speranza; al ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia; al commissario per l'emergenza Covid19, Angelo Borrelli; al commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Riportiamo di seguito la lettera della presidente della Regione Umbria.

Carissimo presidente,

a fronte delle necessità di questa Regione rappresentata al Dipartimento della Protezione Civile, relativamente all'approvvigionamento di apparecchiature, presidi e dispositivi medici per far fronte al contenimento dell'emergenza Covid19, appare evidente che la grave situazione evolutiva che emerge dai dati da noi quotidianamente trasmessi al ministero della salute, all'Iss, non è stata adeguatamente valutata.

Tale considerazione emerge dall'analisi della distribuzione della quota parte di fornitura Consip, prevista per questa Regione e comunicata via e-mail del 14/3/2020, tra l'altro parsa poco trasparente, in quanto priva dei criteri che hanno portato alla distribuzione territoriale.

Nella citata distribuzione ho notato una significativa riduzione rispetto a quanto richiesto, ma soprattutto un cronoprogramma assolutamente inadeguato, tardivo e in grado di vanificare ogni sforzo finalizzato alla entrata in esercizio delle due strutture ospedaliere interamente dedicate Covid19, già allestite, oltre che all'incremento di n. 35 posti letto di terapia intensiva, a cui si aggiungono n. 63 di semintensiva pneumologica essenziali a sostenere l'urto dell'onda epidemica.

Questa Regione non solo si è dimostrata rispettosa dei tempi e delle scelte stabilite a livello nazionale, ma ha anche manifestato solidarietà con le altre regioni in difficoltà, accogliendo nelle proprie strutture alcuni pazienti che necessitavano di terapia intensiva. Giova ricordare altresì, oltre a quanto sopra detto, che la stessa si sta organizzando silenziosamente, senza nessun clamore e nel modo più rispettoso delle istituzioni, per far fronte ai fabbisogni della propria popolazione

Nonostante l'impegno e lo spirito di abnegazione da parte del personale medico e sanitario, la mancanza adeguata di Dpi, oltre ad aumentare le possibili assenze connesse al contagio nello svolgimento dell'attività lavorativa, determina un grave disagio psicologico nel timore di essere vettori di infezioni per i propri familiari. Per tale motivo, si evidenzia la necessità di una adeguata e sistematica fornitura giornaliera per un ammontare ad oggi di circa n. 15.000 mascherine chirurgiche, n. 1.300 mascherine ffp2 e 700 ffp3, valori che verosimilmente raddoppieranno entro i prossimi tre giorni.

Pertanto si chiede alla S.V. di garantire non solo i citati Dpi ma anche la fornitura di almeno 10 ventilatori polmonari per la terapia intensiva entro 4-7 giorni e i restanti 18 entro 8-15 giorni, come da scheda allegata. Inoltre si chiede di riconsiderare la nostra richiesta iniziale, dal punto di vista quantitativo. Diversamente, non saremmo in grado di corrispondere alle esigenze della nostra popolazione, costringendo i nostri pazienti a migrazioni che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione. Certo che venga compresa la grave situazione che investe anche il nostro territorio, confido nell'accoglimento della richiesta".