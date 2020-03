Coronavirus, un morto ogni 16 minuti negli ospedali di Madrid: cresce la preoccupazione in Spagna

Coronavirus, la situazione si fa drammatica in Spagna. Cresce la preoccupazione nelle ultime ore.

Un morto ogni 16 minuti negli ospedali di Madrid, la città più colpita dal Coronavirus in Spagna, con oltre 3mila ricoverati. I dati sono riportati dal sito del quotidiano El Pais che spiega come questo pesante bilancio non includa le persone che sono decedute in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti, a quanto è stato possibile apprendere, è impossibile quantificare la reale entità del contagio. Nella capitale spagnola le persone infettate sarebbero decine di migliaia.