Coronavirus, grave emergenza anche a San Marino: 14 morti e l'invito a esporre le bandiere

di Sergio Casagrande

L'emergenza Coronavirus colpisce in tutta la sua gravità anche la Repubblica di San Marino che, al 18 marzo 2020, conta 14 morti per Covid-19, un numero elevato se si pensa che i sammarinesi residenti sono appena 33.900 e che lo Stato è uno dei meno popolosi d'Europa.

La Repubblica di San Marino (la più antica del mondo), tra l'altro, confina con due dei focolai più pericolosi d'Italia, quelli delle province di Pesaro Urbino e Rimini.

Questi i dati ufficiali sull’infezione d emanati il 18 marzo 2020 dal Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie sammarines e diffusi in Italia dall'agenzia di stampa Adnkronos: i casi positivi sono 109, di cui 59 ricoverati all’Ospedale di San Marino (9 in Rianimazione con sintomatologia severa - 1 femmina e 8 maschi -, 50 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati - 30 maschi e 20 femmine -) e 50 sul territorio e a domicilio; 14 decessi; 4 guariti; 13 dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche; 234 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (210 laici, 21 sanitari, 3 Forze dell’Ordine); 340 quarantene terminate. Totale quarantene attivate: 574.

Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato alla Sanità - riferisce ancora l'Adnkronos - "intende esprimere sentimenti di vicinanza e vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici dei tre concittadini, di 68, 78 e 95 anni che sono venuti a mancare tra il 17 e il 18 marzo 2020"

Sempre dal 18 marzo la Repubblica sammarinese ha lanciatao la campagna ufficiale «Una Bandiera Una Nazione» che invita tutte le sammarinesi e i sammarinesi a esporre fuori dalla propria abitazione la bandiera biancazzurra come segno di unità e solidarietà del Paese messo a dura a prova in questo momento per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Per chi volesse invece informazioni sulle raccolte fondi attivate, può fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito dell’ISS oppure contattare l’Ufficio Relazioni Pubbliche inviando una mail all’indirizzo web iss.sm.

L’ISS ricorda infine il numero dedicato alle informazioni sanitarie (0549 994001) e quelli della Protezione Civile sammarinese per l’assistenza sul territorio della repubblica (0549 883401 88340202). Per restare informati sull’emergenza da COVID-19 - il governo sammarinese - ricorda ai propri connazionali di "affidarsi solo alle fonti e canali ufficiali".