Coronavirus, flash mob dai balconi oggi giovedì 19 marzo alle 18: la canzone (con testo) e come partecipare

Il calendario dei flash mob prosegue in questi giorni di emergenza Coronavirus con gli italiani fermi a casa. Il nuovo flash mob con la gente sui balconi e finestre a cantare, è per le ore 18 di oggi, giovedì 19 marzo 2020. La canzone indicata per cantare è "Ma che ce frega" di Lando Fiorini.

La società dei magnaccioni o La società de li magnaccioni è una canzone popolare Romana, incisa da Armandino Bosco nel 1962 e resa nota al grande pubblico e portata al successo da Gabriella Ferri e Luisa De Santis due anni dopo. È stata successivamente incisa da molti altri artisti.

Il testo

Fatece largo che passamo noi

Sti giovanotti de' sta Roma bella

Semo ragazzi fatti cor pennello

E le ragazze famo innamorà

E le ragazze famo innamorà

Ma che ce frega ma che ce 'mporta

Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua

E noi je dimo e noi je famo

C'hai messo l'acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j'arrisponnemmo 'n coro

E' mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

E si per caso vi è er padron de casa

De botto te la chiede la pigione

E noi jarrispondemo a sor padrone

T'amo pagato e 'n te pagamo più

T'amo pagato e 'n te pagamo più

Che ce arifrega che ce arimporta

Se l'oste ar vino ci ha messo l'acqua

E noi je dimo e noi je famo

C'hai messo l'acqua

Nun te pagamo ma però

Noi semo quelli

Che j'arrisponnemmo 'n coro

E' mejo er vino de li Castelli

De questa zozza società

Ce piacciono li polli

Li abbacchi e le galline

Perché son senza spine

Nun so' come er baccala'

La societa' dei magnaccioni

La societa' della gioventù

A noi ce piace de magna e beve

E nun ce piace de lavora'

Portace 'nantro litro

Che noi se lo bevemo

E poi jarrisponnemo

Embe' embe' che c'è

E quanno er vino embe'

C'arriva al gozzo embe'

Ar gargarozzo embe'

Ce fa 'n figozzo embe'

Pe falla corta pe falla breve

Mio caro oste portace da beve

Da beve da beve