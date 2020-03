Controlli a tappeto in tutta Italia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate per contenere la diffusione del contagio di Coronavirus, e pugno duro per ciò che riguarda le persone che continuano a sottovalutare le norme. E' questo il punto della situazione fornito dal viceministro all'Interno, Matteo Mauri, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Sono state fermate più di un milione e 200 mila persone in una settimana - ha spiegato Mauri - e per circa 50 mila di loro è scattata la denuncia penale. Alcune persone hanno dato false informazioni sulle proprie generalità o sul motivo, e poiché si sono già fatti molti controlli ex post in quel caso il reato penale è ancora più pesante e la pena può arrivare a diversi anni. I reati verranno contestati a tutti. Non sono contento delle denunce ma serve per far capire che non stiamo scherzando. Le denunce sono già tante sia a cittadini che vanno in giro senza motivo sia ad esercenti che non fanno rispettare le regole all'interno dei propri negozi. Stiamo controllando a tappeto e i risultati sono consistenti”.

Una situazione preoccupante, sulla base della quale è sempre più probabile che vengano inasprite le disposizioni relative alla mobilità. “Stiamo valutando ulteriori restrizioni - ha anticipato il viceministro dell'Interno - perché purtroppo non tutti hanno comportamenti corretti. C’è chi approfitta per andare in giro in strada senza motivo. Ci potrebbero essere altre restrizioni degli spazi a disposizione dei cittadini”. A proposito dell’ipotesi di ridurre gli orari dei negozi alimentari, Mauri ha detto: "Stiamo valutando bene perché bisogna capire se la limitazione degli orari porti poi a una concentrazione di persone, stiamo facendo degli studi approfonditi sul rischio di non rispettare la distanza di sicurezza”.